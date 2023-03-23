В Москве сервис «Вывоз ненужных вещей» расширил список услуг

В Москве онлайн-сервис «Вывоз ненужных вещей» расширил список услуг. Теперь там можно оставить заявку на вывоз пианино, деревянной двери, макулатуры весом до 300 кг.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы.

«За полтора года работы сервиса «Вывоз ненужных вещей» москвичи с его помощью избавились более чем от 30 тыс. предметов. При этом по просьбе жителей столицы его каталог постепенно дополняется новыми объектами. Так, в конце прошлого года в сервисе стал доступен вывоз мебели и электроники», — уточнили в столичном Департаменте информационных технологий.

Ранее, как сообщала НСН, мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с пятилетием проекта «Московское долголетие».