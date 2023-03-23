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В Москве сервис «Вывоз ненужных вещей» расширил список услуг

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В Москве онлайн-сервис «Вывоз ненужных вещей» расширил список услуг. Теперь там можно оставить заявку на вывоз пианино, деревянной двери, макулатуры весом до 300 кг.
В Москве сервис «Вывоз ненужных вещей» расширил список услуг
  • Gettyimages.ru
  • © zmeel

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы.

«За полтора года работы сервиса «Вывоз ненужных вещей» москвичи с его помощью избавились более чем от 30 тыс. предметов. При этом по просьбе жителей столицы его каталог постепенно дополняется новыми объектами. Так, в конце прошлого года в сервисе стал доступен вывоз мебели и электроники», — уточнили в столичном Департаменте информационных технологий.

Ранее, как сообщала НСН, мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с пятилетием проекта «Московское долголетие».

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