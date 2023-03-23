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Путин проводит встречу с губернатором Кемеровской области Цивилёвым

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Президент России Владимир Путин проводит встречу с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилёвым.

«Сергей Евгеньевич, документы, которые вы подготовили, уже у меня — я их посмотрел вчера ещё. Мы договорились о личной встрече», — сказал Путин.

Он отметил, что хотел бы услышать оценку губернатора состояния социально-экономической сферы в Кузбассе.

В середине февраля сообщалось, что на базе Кузбасского государственного технического университета прошло два мероприятия для одарённой молодёжи — Всероссийский этап V Детского научного конкурса (ДНК) и II Российский научный конкурс (РНК) Фонда Андрея Мельниченко. 

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