Путин проводит встречу с губернатором Кемеровской области Цивилёвым

Президент России Владимир Путин проводит встречу с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилёвым.

«Сергей Евгеньевич, документы, которые вы подготовили, уже у меня — я их посмотрел вчера ещё. Мы договорились о личной встрече», — сказал Путин.

Он отметил, что хотел бы услышать оценку губернатора состояния социально-экономической сферы в Кузбассе.

В середине февраля сообщалось, что на базе Кузбасского государственного технического университета прошло два мероприятия для одарённой молодёжи — Всероссийский этап V Детского научного конкурса (ДНК) и II Российский научный конкурс (РНК) Фонда Андрея Мельниченко.