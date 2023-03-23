В Роскачестве назвали признаки, по которым можно определить мошенника в переписке

Начальник отдела информационной безопасности Центра цифровых экспертиз Роскачества Сергей Кузьменко рассказал, что существует несколько маркеров, по которым можно выявить мошенника в переписке.

Первый признак — чрезмерная активность в общении с просьбами о действиях, не требующих отлагательств, сообщил он в беседе с «Газетой.Ru». Второй — ориентация исключительно на деньги, а не на качество товара.

«Третий распространённый признак, когда в переписке человек сразу просит поделиться финансовой информацией — назвать номер счёта или карты для быстрого перевода денег, озвучить коды из банковских уведомлений и тому подобное», — предупредил Кузьменко.

Также настороженность должны вызвать попытки собеседника сыграть на эмоциях, чтобы напугать или порадовать жертву.

Ранее член комитета по цифровой экономике «Опоры России» Александр Стекольников рассказал газете «Известия», как распознать мошенников, ищущих жертв в интернете и мессенджерах.