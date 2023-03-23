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Исследование показало, что россияне часто сталкиваются с проблемами из-за ремонта у соседей

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Компания «АльфаСтрахование» провела исследование, в ходе которого выяснилось, что почти половина россиян хотя бы раз в жизни попадала в ситуации, когда соседский ремонт наносил ущерб их имуществу.
Исследование показало, что россияне часто сталкиваются с проблемами из-за ремонта у соседей
  • Gettyimages.ru
  • © ljubaphoto

Как пишет «Газета.Ru», в 60% случаев сумма ущерба составила от 10 до 50 тыс. рублей, в 20% — до 100 тыс. рублей, в иных случаях — до 1 млн рублей.

Почти в 50% случаев сторонам удалось договориться мирным путём. В трети случаев соседи проигнорировали сделанные им замечания при проведении ремонта, в 20% случаев — устроили скандал и только в 14% возместили ущерб.

Более трети опрошенных рассказали, что им пришлось устранять последствия неаккуратных действий соседей за свой счёт, 12,3% обратились в суд. Только в 6% случаев проблемы урегулировала страховая компания, так как квартира пострадавшей стороны была застрахована.

Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева в ходе беседы в пресс-центре НСН анонсировала новый законопроект в сфере ЖКХ.

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