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В Москве иностранец приговорён к девяти годам заключения за финансирование ИГ

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В УФСБ по Москве и Московской области сообщили, что иностранец приговорён в Москве к девяти годам лишения свободы за создание группы в Telegram для сбора денег для «Исламского государства»*.
В Москве иностранец приговорён к девяти годам заключения за финансирование ИГ
  • РИА Новости

Как пишет ТАСС, по данным пресс-службы ведомства, иностранец Саидов Д.Б. 1998 года рождения создал группу в Telegram и организовал сбор денег, которые направлял в адрес установленных членов ИГ через банковские карты и QIWI Кошелёк.

Ранее суд приговорил к 17 годам лишения свободы владельца издательства исламской литературы «Умма» Асламбека Эжаева, который признан виновным в финансировании «Исламского государства».

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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