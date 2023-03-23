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Медведев: России нужна полноценная линейка ударных беспилотников

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России нужна собственная полноценная линейка ударных беспилотников, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
Медведев: России нужна полноценная линейка ударных беспилотников
  • РИА Новости
  • © Екатерина Штукина

«Нам нужно сделать полноценную линейку ударных беспилотников, то есть полноценных больших самолётов. Вот здесь ещё есть чем позаниматься», — сказал он в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.

При этом Медведев подчеркнул, что Россия уже наладила производство разведывательных беспилотников, существует также линейка дронов-камикадзе.

Ранее президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос о расширении перечня территорий для экспериментов с применением авиационных беспилотников.

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