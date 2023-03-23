Медведев: России нужна полноценная линейка ударных беспилотников
- РИА Новости
- © Екатерина Штукина
«Нам нужно сделать полноценную линейку ударных беспилотников, то есть полноценных больших самолётов. Вот здесь ещё есть чем позаниматься», — сказал он в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.
При этом Медведев подчеркнул, что Россия уже наладила производство разведывательных беспилотников, существует также линейка дронов-камикадзе.
Ранее президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос о расширении перечня территорий для экспериментов с применением авиационных беспилотников.