Медведев: России нужна полноценная линейка ударных беспилотников

России нужна собственная полноценная линейка ударных беспилотников, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Нам нужно сделать полноценную линейку ударных беспилотников, то есть полноценных больших самолётов. Вот здесь ещё есть чем позаниматься», — сказал он в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.

При этом Медведев подчеркнул, что Россия уже наладила производство разведывательных беспилотников, существует также линейка дронов-камикадзе.

Ранее президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос о расширении перечня территорий для экспериментов с применением авиационных беспилотников.