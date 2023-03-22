В Тюмень прибыли ещё 18 вынужденных переселенцев
- РИА Новости
Об этом сообщает megatyumen.ru со ссылкой на информационный центр регионального правительства.
Жителей Херсонской области встретили сотрудники МЧС, представители департамента социального развития и волонтёры.
Прибывших направили в пункт временного размещения. Всем им окажут медицинскую, психологическую и юридическую помощь.
Ранее интернет-газета «Взгляд» сообщала, что в медучреждениях ДНР и ЛНР начали работу 200 волонтёров «Молодой гвардии Единой России».