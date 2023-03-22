Автоэксперт Горохова рассказала, как определить скрученный пробег при покупке машины

Представитель экспертного центра «Движение без опасности» Наталья Горохова рассказала о способах определения скрученного пробега при покупке автомобиля.

«Существует достаточно много способов определения скручивания пробега. Первый, который работает на механическом одометре, — это присматриваться к цифрам на приборе. Когда было какое-либо вмешательство человека, они начинают перекручиваться в обратную сторону», — заявила она в беседе с газетой «Взгляд».

По её словам, на электронном одометре выявить скрутку сложнее. В таких случаях Горохова советует обратиться к специалистам.

Как считает эксперт, при покупке подержанной машины стоит сопоставить её общее состояние с показателями на одометре.

Горохова добавила, что часто автомобили с пробегом продают и покупают на крупных онлайн-платформах, которые предлагают проанализировать историю транспортного средства.

Ранее Nation News сообщало, что рынок легковых автомобилей с пробегом в России в январе показал рост на 7%.