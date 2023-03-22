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Аналитик Андриевская дала рекомендации по выбору кредита для покупки автомобиля

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Директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ирина Андриевская рассказала, как подобрать кредит для покупки автомобиля.
Аналитик Андриевская дала рекомендации по выбору кредита для покупки автомобиля
  • РИА Новости

«Принципиальное отличие между автокредитом и потребительским — залог кредитного автомобиля в банке. Заёмщик является собственником машины, он указан в ПТС и в Свидетельстве о регистрации транспортного средства, но на сам автомобиль банк-кредитор накладывает ограничения», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

Как отметила эксперт, если машина куплена на средства потребкредита, то владелец может продать её в любое время.

По словам Андриевской, благодаря залогу банки снижают кредитные ставки, поэтому средние проценты по автокредитам меньше ставок по потребительским займам.

Ранее Nation News сообщало, что рынок легковых автомобилей с пробегом в России в январе показал рост на 7%.

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