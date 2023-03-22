Синоптик Леус заявил, что автомобилистам ещё рано менять зимнюю резину

Ведущий синоптик центра погоды «Фобос» Михаил Леус выразил мнение, что автомобилистам пока рано менять зимнюю резину на летнюю.

«Дело не только в том, что снег ещё не везде сошёл, и не в заморозках. Производители автомобильных шин рекомендуют менять резину с зимней на летнюю и наоборот, когда температура воздуха начинает устойчиво переходить через отметку +5...+7 °С», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, в Москве это обычно вторая декада апреля.

Как отметил Леус, в ближайшие дни в регионе возможен снег, заморозки и гололедица, то есть до середины апреля задумываться о смене шин не стоит.

Ранее автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с Inforeactor дал советы по хранению зимних шин.