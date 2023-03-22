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Синоптик Леус заявил, что автомобилистам ещё рано менять зимнюю резину

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Ведущий синоптик центра погоды «Фобос» Михаил Леус выразил мнение, что автомобилистам пока рано менять зимнюю резину на летнюю.
Синоптик Леус заявил, что автомобилистам ещё рано менять зимнюю резину
  • РИА Новости

«Дело не только в том, что снег ещё не везде сошёл, и не в заморозках. Производители автомобильных шин рекомендуют менять резину с зимней на летнюю и наоборот, когда температура воздуха начинает устойчиво переходить через отметку +5...+7 °С», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, в Москве это обычно вторая декада апреля.

Как отметил Леус, в ближайшие дни в регионе возможен снег, заморозки и гололедица, то есть до середины апреля задумываться о смене шин не стоит.

Ранее автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с Inforeactor дал советы по хранению зимних шин.

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