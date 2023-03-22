Исследование: 40% россиян используют агрегаторы в качестве источника новостей
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Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на аналитиков медиахолдинга Rambler&Co.
Ещё 25% респондентов узнают новости из соцсетей, 20% — из сайтов медиа.
Также оказалось, что 51% опрошенных предпочитают короткие новости и заметки, 15% — большие материалы, 6% — онлайн-репортажи.
Ранее, как сообщал сайт «Москва 24», россияне, принявшие участие в исследовании сервиса «Работа.ру» и приложения «СберЗдоровье», рассказали, насколько склонны к планированию.