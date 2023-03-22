Исследование: 40% россиян используют агрегаторы в качестве источника новостей

Согласно новому исследованию, 40% россиян используют агрегаторы в качестве источника новостей.

Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на аналитиков медиахолдинга Rambler&Co.

Ещё 25% респондентов узнают новости из соцсетей, 20% — из сайтов медиа.

Также оказалось, что 51% опрошенных предпочитают короткие новости и заметки, 15% — большие материалы, 6% — онлайн-репортажи.

Ранее, как сообщал сайт «Москва 24», россияне, принявшие участие в исследовании сервиса «Работа.ру» и приложения «СберЗдоровье», рассказали, насколько склонны к планированию.