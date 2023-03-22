Врио главы ДНР Пушилин создал Штаб гражданской обороны республики
- РИА Новости
Подписанный Пушилиным соответствующий указ опубликован на сайте главы республики.
«Создать Штаб гражданской обороны Донецкой Народной Республики», — отмечается в документе.
Начальником штаба назначен глава регионального МЧС.
Согласно указу, штаб будет межведомственным координационным органом, руководящим проведением мероприятий гражданской обороны в период действия особых правовых режимов.
Указ вступает в силу со дня опубликования.
Ранее Пушилин назначил членов избиркома ДНР первого состава.