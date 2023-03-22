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Врио главы ДНР Пушилин создал Штаб гражданской обороны республики

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Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин создал Штаб гражданской обороны ДНР.
Врио главы ДНР Пушилин создал Штаб гражданской обороны республики
  • РИА Новости

Подписанный Пушилиным соответствующий указ опубликован на сайте главы республики.

«Создать Штаб гражданской обороны Донецкой Народной Республики», — отмечается в документе.

Начальником штаба назначен глава регионального МЧС.

Согласно указу, штаб будет межведомственным координационным органом, руководящим проведением мероприятий гражданской обороны в период действия особых правовых режимов.

Указ вступает в силу со дня опубликования.

Ранее Пушилин назначил членов избиркома ДНР первого состава.

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