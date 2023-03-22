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В Союзе туристических агентств прокомментировали спрос россиян на визы в КНР

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Президент Союза туристических агентств Сергей Голов прокомментировал спрос россиян на визы в Китай.
В Союзе туристических агентств прокомментировали спрос россиян на визы в КНР
  • РИА Новости

В беседе с радио «Комсомольская правда» он заявил, что визы сейчас получают в основном жители России, у которых есть бизнес в КНР, поскольку они долго ждали возможности поехать туда для восстановления коммерческих связей.

«Что касается обычного турпотока, нужно дать возможность туроператорам сформировать пакетные туры, куда входят и виза, и перелёт, и проживание, и страховка, они более надёжны. Обычно это пару недель, всё упирается в авиаперевозку. Я думаю, что от двух до трёх недель ситуация должна разрешиться, хотя Китай не альтернатива Турции, но это тоже правильное направление, которое будет использоваться», — сказал Голов.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин в беседе с НСН заявил, что туры в Китай могут пользоваться большой популярностью среди россиян.

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