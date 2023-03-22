В Москве представили мультимедийный спецпроект «Удивительные люди»

В издательском доме «Аргументы и Факты» прошли публичные выступления о роли личности в благотворительности. Также состоялась презентация мультимедийного обучающего и мотивационного спецпроекта «Удивительные люди».

«Удивительные люди» — это мультимедийная просветительская платформа о людях, которые поддерживают детей и пожилых, защищают природу и заботятся о животных.

Проект призван помочь некоммерческим организациям показать свои достижения и рассказать о своих инициативах широкой аудитории.

Также разработан образовательный курс для лидеров НКО.

Проект запущен на сайте aif.ru и реализуется фондом «АиФ. Доброе сердце» при поддержке Фонда президентских грантов и издательского дома «Аргументы и Факты».