Узнать больше

В Москве представили мультимедийный спецпроект «Удивительные люди»

Короткая ссылка
В издательском доме «Аргументы и Факты» прошли публичные выступления о роли личности в благотворительности. Также состоялась презентация мультимедийного обучающего и мотивационного спецпроекта «Удивительные люди».
В Москве представили мультимедийный спецпроект «Удивительные люди»
  • Gettyimages.ru

«Удивительные люди» — это мультимедийная просветительская платформа о людях, которые поддерживают детей и пожилых, защищают природу и заботятся о животных.

Проект призван помочь некоммерческим организациям показать свои достижения и рассказать о своих инициативах широкой аудитории.

Также разработан образовательный курс для лидеров НКО.

Проект запущен на сайте aif.ru и реализуется фондом «АиФ. Доброе сердце» при поддержке Фонда президентских грантов и издательского дома «Аргументы и Факты».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить