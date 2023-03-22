В Москве представили мультимедийный спецпроект «Удивительные люди»
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«Удивительные люди» — это мультимедийная просветительская платформа о людях, которые поддерживают детей и пожилых, защищают природу и заботятся о животных.
Проект призван помочь некоммерческим организациям показать свои достижения и рассказать о своих инициативах широкой аудитории.
Также разработан образовательный курс для лидеров НКО.
Проект запущен на сайте aif.ru и реализуется фондом «АиФ. Доброе сердце» при поддержке Фонда президентских грантов и издательского дома «Аргументы и Факты».