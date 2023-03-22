Шойгу: доля современных образцов вооружения ВКС России к концу 2023 года достигнет 85%

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что доля современных образцов вооружения ВКС страны к концу 2023 года достигнет 85%.

По его словам, до конца 2023 года, в частности, планируется завершить строительство 621 объекта военной инфраструктуры для нужд ВКС, а по госпрограмме вооружения в текущем году в Воздушно-космические силы поступят 507 единиц техники.

«Таким образом, доля современных образцов вооружения ВКС к концу года достигнет 85%, что соответствует заданным темпам развития и обеспечения решения приоритетных задач на всех направлениях», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Шойгу заявил, что ВКС России совершили более 140 тыс. боевых вылетов за время СВО.