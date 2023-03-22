Узнать больше

Шойгу: доля современных образцов вооружения ВКС России к концу 2023 года достигнет 85%

Короткая ссылка
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что доля современных образцов вооружения ВКС страны к концу 2023 года достигнет 85%.
Шойгу: доля современных образцов вооружения ВКС России к концу 2023 года достигнет 85%
  • РИА Новости

По его словам, до конца 2023 года, в частности, планируется завершить строительство 621 объекта военной инфраструктуры для нужд ВКС, а по госпрограмме вооружения в текущем году в Воздушно-космические силы поступят 507 единиц техники.

«Таким образом, доля современных образцов вооружения ВКС к концу года достигнет 85%, что соответствует заданным темпам развития и обеспечения решения приоритетных задач на всех направлениях», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Шойгу заявил, что ВКС России совершили более 140 тыс. боевых вылетов за время СВО.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить