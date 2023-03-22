Песков: Путин глубоко соболезнует в связи со смертью экс-главы ЦИК Чурова

Президент России Владимир Путин глубоко соболезнует родным и близким скончавшегося экс-главы Центризбиркома России Владимира Чурова.

«Конечно, прискорбная новость о кончине Чурова. Президент глубоко соболезнует и в ближайшее время направит телеграмму с соболезнованиями родным и близким», — заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее в Министерстве иностранных дел России выразили соболезнования в связи со смертью Владимира Чурова.

Экс-председатель ЦИК России Владимир Чуров умер 22 марта после операции, он перенёс обширный инфаркт.