Песков: Путин глубоко соболезнует в связи со смертью экс-главы ЦИК Чурова
- РИА Новости
«Конечно, прискорбная новость о кончине Чурова. Президент глубоко соболезнует и в ближайшее время направит телеграмму с соболезнованиями родным и близким», — заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее в Министерстве иностранных дел России выразили соболезнования в связи со смертью Владимира Чурова.
Экс-председатель ЦИК России Владимир Чуров умер 22 марта после операции, он перенёс обширный инфаркт.