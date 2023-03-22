Бочкарёв: утверждена градостроительная документация на весь маршрут Бирюлёвской линии

В Москве утвердили проекты планировки ещё двух участков Бирюлёвской линии метрополитена. Таким образом, весь маршрут обеспечен градостроительной документацией, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Утверждены проекты планировки двух последних участков Бирюлёвской линии метро — от станции «Кленовый бульвар» до Каширского шоссе и далее до района Бирюлёво Западное», — сообщил Бочкарёв.

Новая линия сделает метро доступнее более чем для 700 тыс. жителей.

«Жители Бирюлёво Западного и Бирюлёво Восточного, которым до ближайших станций метро сейчас нужно ехать в соседние районы, получат свои станции практически в зоне пешей доступности», — сказал заммэра.

Глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская уточнила, что проект включает десять станций и одно электродепо.

«Проект первого участка был утверждён в 2021 году, он включает станции: «ЗИЛ», «Остров Мечты» и «Кленовый бульвар». На утверждённых сейчас участках построят семь станций: от «Кленового бульвара» до Каширского шоссе появятся станции «Курьяново» и «Москворечье», а на третьем участке — станции «Кавказский бульвар», «Каспийская», «Липецкая», «Лебедянская» и «Бирюлёво», — заявила она.

Начальник мастерской развития скоростного внеуличного транспорта Института Генплана Москвы Ольга Панкина добавила, что новая линия позволит «свободно вздохнуть» южным участкам Замоскворецкой и Серпуховско-Тимирязевской линий.