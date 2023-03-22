Бочкарёв: утверждена градостроительная документация на весь маршрут Бирюлёвской линии
- РИА Новости
«Утверждены проекты планировки двух последних участков Бирюлёвской линии метро — от станции «Кленовый бульвар» до Каширского шоссе и далее до района Бирюлёво Западное», — сообщил Бочкарёв.
Новая линия сделает метро доступнее более чем для 700 тыс. жителей.
«Жители Бирюлёво Западного и Бирюлёво Восточного, которым до ближайших станций метро сейчас нужно ехать в соседние районы, получат свои станции практически в зоне пешей доступности», — сказал заммэра.
Глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская уточнила, что проект включает десять станций и одно электродепо.
«Проект первого участка был утверждён в 2021 году, он включает станции: «ЗИЛ», «Остров Мечты» и «Кленовый бульвар». На утверждённых сейчас участках построят семь станций: от «Кленового бульвара» до Каширского шоссе появятся станции «Курьяново» и «Москворечье», а на третьем участке — станции «Кавказский бульвар», «Каспийская», «Липецкая», «Лебедянская» и «Бирюлёво», — заявила она.
Начальник мастерской развития скоростного внеуличного транспорта Института Генплана Москвы Ольга Панкина добавила, что новая линия позволит «свободно вздохнуть» южным участкам Замоскворецкой и Серпуховско-Тимирязевской линий.