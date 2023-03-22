Депутаты городского совета приняли отставку мэра Калининграда

Совет депутатов Калининграда принял отставку главы города Евгения Любивого, принявшего решение уйти с должности по собственному желанию.

Об этом сообщает РИА Новости.

Решение поддержало большинство депутатов.

Как пояснил сам Любивый, он считает, что принесёт больше пользы системе здравоохранения города. До должности мэра он возглавлял клиническую больницу скорой медицинской помощи (БСМП) в Калининграде.

Временно исполняющим обязанности главы Калининграда стал его заместитель в горсовете Юрий Саломохин.

Ранее СМИ писали, что Любивый написал заявление об отставке по собственному желанию.