Прокуратура сообщила о возбуждении дела по факту гибели людей при пожаре в Новой Москве

Прокуратура столицы заявила о возбуждении уголовного дела по факту гибели людей при пожаре в жилом доме в Новой Москве.

Об этом говорится в Telegram ведомства.

«По факту пожара в Новой Москве, в результате которого погибли двое взрослых и двое малолетних, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 219 УК России (нарушение требований пожарной безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц)», — отметили в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что четыре человека, в том числе двое детей, погибли в результате пожара в одноэтажном жилом доме в селе Вороново в Москве.