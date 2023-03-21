Автоэксперт прокомментировал продление срока действия водительских прав, истекающих в 2023 году

Главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков прокомментировал сообщение о том, что срок действия истекающих в 2023 году водительских прав продлён на три года.

«Это возникло ещё со времён пандемии, тогда было известно, что все права, сроки которых истекают, будут продлены. Сейчас об этом напомнили», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, если водитель с такими правами выезжает куда-то за границу, то поскольку нет общих баз, для сотрудников полиции это будет означать, что права уже не действующие.

Как отметил Кадаков, в таком случае можно пойти в МФЦ и получить права с новым сроком действия.

Ранее Nation News сообщало, что рынок легковых автомобилей с пробегом в России в январе показал рост на 7%.