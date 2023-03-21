Узнать больше

Автоэксперт прокомментировал продление срока действия водительских прав, истекающих в 2023 году

Короткая ссылка
Главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков прокомментировал сообщение о том, что срок действия истекающих в 2023 году водительских прав продлён на три года.
Автоэксперт прокомментировал продление срока действия водительских прав, истекающих в 2023 году
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

«Это возникло ещё со времён пандемии, тогда было известно, что все права, сроки которых истекают, будут продлены. Сейчас об этом напомнили», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, если водитель с такими правами выезжает куда-то за границу, то поскольку нет общих баз, для сотрудников полиции это будет означать, что права уже не действующие.

Как отметил Кадаков, в таком случае можно пойти в МФЦ и получить права с новым сроком действия.

Ранее Nation News сообщало, что рынок легковых автомобилей с пробегом в России в январе показал рост на 7%.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить