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В Москве откроют пять крупных производств в 2023 году

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В Москве в 2023 году планируют открыть пять крупных производств с занятостью более чем для 3400 человек, заявил мэр Сергей Собянин.
В Москве откроют пять крупных производств в 2023 году

Об этом сообщает «Утро.ру» со ссылкой на портал мэра и правительства.

В частности, Черкизовский мясоперерабатывающий завод завершает работу над производственными объектами на востоке столицы, а Лианозовский молочный комбинат строит очистные сооружения на севере города.

«Инвест-девелопмент» строит промышленный парк в Троицком и Новомосковском административных округах.

Ранее НСН сообщала, что компании Москвы, занимающиеся выпуском мясной продукции, в 2022 году выпустили около 300 тыс. т колбасных изделий.

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