В Москве откроют пять крупных производств в 2023 году
Об этом сообщает «Утро.ру» со ссылкой на портал мэра и правительства.
В частности, Черкизовский мясоперерабатывающий завод завершает работу над производственными объектами на востоке столицы, а Лианозовский молочный комбинат строит очистные сооружения на севере города.
«Инвест-девелопмент» строит промышленный парк в Троицком и Новомосковском административных округах.
Ранее НСН сообщала, что компании Москвы, занимающиеся выпуском мясной продукции, в 2022 году выпустили около 300 тыс. т колбасных изделий.