Новый мост построят через Яузу в Москве

Новый велопешеходный мост построят через реку Яузу в Москве.

Об этом сообщает «Утро.ру» со ссылкой на Telegram-канал мэра Сергея Собянина.

«Строительство моста — часть плана развития территории МГТУ имени Н.Э. Баумана. На Рубцовской набережной он выйдет к одному из корпусов университета, а с противоположной стороны, на Госпитальной набережной, — к строящемуся общежитию», — заявил Собянин.

Объект планируют сдать в эксплуатацию в 2025 году.

Ранее НСН сообщала, что в Москве инвесторам выделят 26,5 га земли для строительства социальных объектов.