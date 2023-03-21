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В Тюменской области ввели более 2 млн квадратных метров жилья в 2022 году

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В Тюменской области ввели в эксплуатацию более 2,2 млн кв. м жилья в 2022 году, заявил губернатор Александр Моор в ходе Градостроительного форума-выставки.
В Тюменской области ввели более 2 млн квадратных метров жилья в 2022 году
  • Gettyimages.ru
  • © Jeffrey Qi

Об этом сообщает «Вслух.ру».

«По этому показателю регион стал третьим в России. Строительная отрасль остаётся драйвером развития региональной экономики», — сказал глава региона.

По его словам, на форуме собрались специалисты и эксперты со всей страны, чтобы обсудить актуальные вопросы отрасли.

Ранее НСН сообщала, что в Москве инвесторам выделят 26,5 га земли для строительства социальных объектов.

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