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В Оренбургской области рассказали о мерах поддержки промпредприятий

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В Оренбургской области в 2023 году для промышленных предприятий предусмотрена поддержка общим объёмом почти в 1 млрд рублей.
В Оренбургской области рассказали о мерах поддержки промпредприятий
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Об этом сообщает RIA56.

«В 2022 году 40 компаний уже получили 729 млн рублей из бюджета на развитие производства и стимулирование сбыта продукции. В текущих условиях важно сделать более широким доступ промышленных предприятий к мерам поддержки», — заявил губернатор Денис Паслер.

В частности, действует субсидия на приобретение нового оборудования, на оплату первого взноса по договору лизинга оборудования, на сертификацию продукции, поставляемой на экспорт.

Ранее управляющий партнёр и руководитель налоговой практики юридической компании Coleman Legal Services, председатель комитета по налогам МГО «Опора России» Павел Зюков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал меры поддержки бизнеса в стране.

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