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В Подмосковье зарегистрировались 27 тысяч самозанятых с начала года

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Количество жителей Московской области, работающих в статусе самозанятых, превысило 500 тыс. С начала 2023 года зарегистрировались ещё 27 тыс.
В Подмосковье зарегистрировались 27 тысяч самозанятых с начала года
  • Gettyimages.ru
  • © rath phl chiy thwil / EyeEm

Об этом сообщает телеканал «360».

«Сегодня в Подмосковье зарегистрировано уже более 508 тыс. самозанятых. С момента введения специального налогового режима в 2019 году эти жители заработали около 194 млрд рублей», — заявила заместитель председателя правительства региона Екатерина Зиновьева.

Для самозанятых в Подмосковье предусмотрены региональные меры поддержки.

Ранее управляющий партнёр и руководитель налоговой практики юридической компании Coleman Legal Services, председатель комитета по налогам МГО «Опора России» Павел Зюков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал меры поддержки бизнеса в стране.

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