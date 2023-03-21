В Подмосковье зарегистрировались 27 тысяч самозанятых с начала года
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Об этом сообщает телеканал «360».
«Сегодня в Подмосковье зарегистрировано уже более 508 тыс. самозанятых. С момента введения специального налогового режима в 2019 году эти жители заработали около 194 млрд рублей», — заявила заместитель председателя правительства региона Екатерина Зиновьева.
Для самозанятых в Подмосковье предусмотрены региональные меры поддержки.
Ранее управляющий партнёр и руководитель налоговой практики юридической компании Coleman Legal Services, председатель комитета по налогам МГО «Опора России» Павел Зюков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал меры поддержки бизнеса в стране.