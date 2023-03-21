Петербург примет участие в «Диктанте Победы»

Санкт-Петербург примет участие в акции «Диктант Победы», которая состоится 27 апреля.

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

В городе зарегистрировано около 80 площадок, где можно будет написать тест на знание истории Великой Отечественной войны.

«Обязательно лично приму участие, а также призываю всех присоединяться к написанию исторического диктанта и поддержать интереснейший проект, направленный на увековечивание нашей общей памяти», — заявила депутат петербургского парламента, региональный координатор проекта «Единой России» «Историческая память» Вера Сергеева.

В 2022 году тестирование в Петербурге прошли около 14 тыс. человек.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что Удмуртия примет участие в «Диктанте Победы».