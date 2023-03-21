В Уфе неизвестные испортили граффити с изображением иноагента Земфиры

В Уфе неизвестные написали оскорбительную надпись на граффити с изображением иностранного агента и певицы Земфиры Рамазановой.

Как рассказал RT автор портрета Олег Кайбышев, который создал граффити в 2019 году, случившееся вандализмом он не считает.

«Сегодня узнал, что появилась эта надпись. В ближайшее время не планирую точно её закрашивать. Как я к этому отношусь? Нейтрально, люди выразили свою точку зрения, они имеют на это право», — отметил он.

Ранее Минюст России включил в реестр иноагентов певицу Земфиру* Рамазанову.

* Включена в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 10.02.2023.