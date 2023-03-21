В Подмосковье 118 детей-сирот обеспечили собственным жильём

Ещё 38 человек из числа детей-сирот получили квартиры в Московской области в текущем году. Всего в регионе 118 таких граждан получили сертификаты на приобретение собственного жилья.

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу Министерства социального развития региона.

«В этом году в Подмосковье на обеспечение жильём этой категории населения выделено более 3 млрд рублей», — отметила глава ведомства Людмила Болатаева.

Министр подчеркнула, что регион является лидером по предоставлению жилья детям-сиротам. В 2022 году в регионе им выдали 900 квартир.

Ранее, по сообщениям «Взгляд», уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова посетила интернаты в новых регионах России в рамках благотворительного проекта «Счастливое детство».