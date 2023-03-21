В Подмосковье 118 детей-сирот обеспечили собственным жильём
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Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу Министерства социального развития региона.
«В этом году в Подмосковье на обеспечение жильём этой категории населения выделено более 3 млрд рублей», — отметила глава ведомства Людмила Болатаева.
Министр подчеркнула, что регион является лидером по предоставлению жилья детям-сиротам. В 2022 году в регионе им выдали 900 квартир.
Ранее, по сообщениям «Взгляд», уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова посетила интернаты в новых регионах России в рамках благотворительного проекта «Счастливое детство».