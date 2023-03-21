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В России выросла стоимость владения автомобилем в 2022 году

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Стоимость владения автомобилем в России по итогам прошлого года увеличилась на 9,3%.
В России выросла стоимость владения автомобилем в 2022 году
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные Межотраслевого автомобильного конгресса.

«В прошлом году стоимость владения личным автомобилем увеличилась на 9,3%», — заявил руководитель управления промышленности, энергетики и экологии Аналитического центра при Правительстве России Григорий Микрюков.

По его словам, это связано с ростом цен на сами автомобили, а также с увеличением стоимости запчастей и расценок на обслуживание машин.

Ранее портал Nation News сообщал, что рынок легковых автомобилей с пробегом в России в январе показал рост на 7%.

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