В России выросла стоимость владения автомобилем в 2022 году

Стоимость владения автомобилем в России по итогам прошлого года увеличилась на 9,3%.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные Межотраслевого автомобильного конгресса.

«В прошлом году стоимость владения личным автомобилем увеличилась на 9,3%», — заявил руководитель управления промышленности, энергетики и экологии Аналитического центра при Правительстве России Григорий Микрюков.

По его словам, это связано с ростом цен на сами автомобили, а также с увеличением стоимости запчастей и расценок на обслуживание машин.

Ранее портал Nation News сообщал, что рынок легковых автомобилей с пробегом в России в январе показал рост на 7%.