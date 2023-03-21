Несмотря на отмену ограничений, все китайские журналисты пришли в пресс-центр Кремля в масках
Несмотря на снятие коронавирусных ограничений, все китайские журналисты пришли в пресс-центр Кремля в масках.
- globallookpress.com
- © Konstantin Kokoshkin
Об этом рассказал корреспондент RT DE Роман Зыскин.
Отмечается, что примерно в 15:00 должна начаться встреча делегаций России и Китая.
Совместное заявление президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина ожидается в 18:00.
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