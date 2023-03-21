Несмотря на отмену ограничений, все китайские журналисты пришли в пресс-центр Кремля в масках

Несмотря на снятие коронавирусных ограничений, все китайские журналисты пришли в пресс-центр Кремля в масках.

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Об этом рассказал корреспондент RT DE Роман Зыскин. Отмечается, что примерно в 15:00 должна начаться встреча делегаций России и Китая. Совместное заявление президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина ожидается в 18:00.