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Несмотря на отмену ограничений, все китайские журналисты пришли в пресс-центр Кремля в масках

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Несмотря на снятие коронавирусных ограничений, все китайские журналисты пришли в пресс-центр Кремля в масках.
Несмотря на отмену ограничений, все китайские журналисты пришли в пресс-центр Кремля в масках
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом рассказал корреспондент RT DE Роман Зыскин.

Отмечается, что примерно в 15:00 должна начаться встреча делегаций России и Китая.

Совместное заявление президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина ожидается в 18:00.

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