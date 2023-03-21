Новые квартиры по программе реновации получили почти 110 тысяч москвичей

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что новое жильё по программе реновации в столице получили почти 110 тыс. жителей.

С момента запуска программы реновации в Москве в 2017 году под заселение передали 220 новостроек во всех административных округах с общей жилой площадью 3 млн кв. м, передаёт НТВ со ссылкой на слова Собянина.

Больше всего домов сдали на юго-востоке, юго-западе и северо-востоке города.

Ранее НСН сообщала, что два жилых корпуса для переселения по программе реновации планируется ввести в 2025 году в Нижегородском районе на Новохохловской улице.