Бочкарёв: с начала года в новые квартиры начали переезд более 2,5 тысячи жителей

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв сообщил, что активное переселение в рамках программы реновации продолжается во всех округах столицы.

Отмечается, что только с начала текущего года свыше 2,5 тысячи человек из 11 домов старого жилого фонда начали переезжать в новые квартиры в новостройки, расположенные в Северном, Юго-Восточном, Южном округах и Зеленограде.

«С 2017 года, когда стартовала программа реновации, таких рекордных темпов переселения ещё не наблюдалось», — сказал Бочкарёв.

По его словам, жители города более активно вовлечены в процесс переселения, отмечается их интерес к программе.

«За весь период действия программы в Москве начато переселение свыше 109,5 тысячи жителей из 649 домов», — уточнил Бочкарёв.

Руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин добавил, что программа реализуется в 122 районах.

В свою очередь, декан факультета городского и регионального развития ВШЭ Евгений Михайленко отметил, что программа реновации жилищного фонда не только градостроительная, но и социальная.

«Помимо замены старых домов на новые, программа формирует совершенно иную городскую среду с более высокими стандартами. Как показали недавние социологические исследования, взаимосвязь между социальным самочувствием и комфортностью городской среды оказалась очень сильна», — пояснил Михайленко.

Программа реновации была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года.