Два Ту-95МС провели патрулирование над нейтральными водами акватории Японского моря

Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили семичасовой полёт над нейтральными водами акватории Японского моря.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

«Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Японского моря. Продолжительность полёта составила более семи часов», — отметили в ведомстве.

На маршруте патрулирования самолёты сопровождали истребители Су-30СМ и Су-35С объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа.

В феврале в Минобороны России заявили, что два стратегических бомбардировщика Ту-95МС провели патрулирование над Чукотским и Охотским морями.