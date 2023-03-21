В России предложили уменьшить тарифы на вывоз ТКО

«Российское экологическое движение» (РЭД) направило письмо президенту России с предложением снизить тарифы на вывоз отходов для населения, так как в стране официально образуется почти на 20 млн т меньше отходов, чем заложено в тарифе.

Об этом сообщает «Российская газета».

В документе отмечается, что в 2022 году подтверждённый объём ТКО составил около 52 млн т, тогда как в 2017-м при введении новых тарифов за вывоз мусора считалось, что в России образуется около 70 млн т.

«РЭД предлагает рассмотреть возможность снижения тарифов по вывозу отходов и приведение их в соответствие с результатами, достигнутыми в ходе реформы, включая мотивацию участия граждан в программах раздельного сбора и сокращения количества отходов», — говорится в письме.

Второе предложение, содержащееся в документе, — рассмотреть возможность предоставления вычета из уплаченных тарифов домохозяйствам и семьям, члены которых принимают участие в СВО, находятся на воинской службе, а также другим категориям граждан, нуждающимся в поддержке.

Ранее ФАН сообщало, что Международный форум «Экология большого города» пройдёт 22—24 марта в Санкт-Петербурге.