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В России предложили уменьшить тарифы на вывоз ТКО

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«Российское экологическое движение» (РЭД) направило письмо президенту России с предложением снизить тарифы на вывоз отходов для населения, так как в стране официально образуется почти на 20 млн т меньше отходов, чем заложено в тарифе.
В России предложили уменьшить тарифы на вывоз ТКО
  • Gettyimages.ru
  • © Peter Cade

Об этом сообщает «Российская газета».

В документе отмечается, что в 2022 году подтверждённый объём ТКО составил около 52 млн т, тогда как в 2017-м при введении новых тарифов за вывоз мусора считалось, что в России образуется около 70 млн т.

«РЭД предлагает рассмотреть возможность снижения тарифов по вывозу отходов и приведение их в соответствие с результатами, достигнутыми в ходе реформы, включая мотивацию участия граждан в программах раздельного сбора и сокращения количества отходов», — говорится в письме.

Второе предложение, содержащееся в документе, — рассмотреть возможность предоставления вычета из уплаченных тарифов домохозяйствам и семьям, члены которых принимают участие в СВО, находятся на воинской службе, а также другим категориям граждан, нуждающимся в поддержке.

Ранее ФАН сообщало, что Международный форум «Экология большого города» пройдёт 22—24 марта в Санкт-Петербурге.

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