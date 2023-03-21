Спрос на иномарки с пробегом увеличился в России на 34% в январе-феврале

Эксперты «Авито Авто» проанализировали статистику и пришли к выводу, что спрос на иномарки с пробегом в возрасте до трёх лет в России увеличился на 34% в январе-феврале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время спрос на отечественные авто до трёх лет сохранился на прежнем уровне.

Об этом сообщает «Российская газета».

На долю отечественных моделей приходится 21% от общего спроса на автомобили с пробегом в возрасте до трёх лет. Топ по востребованности возглавляют Lada Granta, Lada Vesta и Lada Largus.

Средняя цена отечественных автомобилей с пробегом в возрасте до трёх лет в январе-феврале 2023 года составила 995 тыс. рублей — на 15,8% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Средняя цена иномарок в возрасте до трёх лет за тот же период выросла в 1,5 раза.

Ранее портал Nation News сообщал, что рынок легковых автомобилей с пробегом в России в январе показал рост на 7%.