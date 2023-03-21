Спрос на иномарки с пробегом увеличился в России на 34% в январе-феврале
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Об этом сообщает «Российская газета».
На долю отечественных моделей приходится 21% от общего спроса на автомобили с пробегом в возрасте до трёх лет. Топ по востребованности возглавляют Lada Granta, Lada Vesta и Lada Largus.
Средняя цена отечественных автомобилей с пробегом в возрасте до трёх лет в январе-феврале 2023 года составила 995 тыс. рублей — на 15,8% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Средняя цена иномарок в возрасте до трёх лет за тот же период выросла в 1,5 раза.
Ранее портал Nation News сообщал, что рынок легковых автомобилей с пробегом в России в январе показал рост на 7%.