Узнать больше

Спрос на иномарки с пробегом увеличился в России на 34% в январе-феврале

Короткая ссылка
Эксперты «Авито Авто» проанализировали статистику и пришли к выводу, что спрос на иномарки с пробегом в возрасте до трёх лет в России увеличился на 34% в январе-феврале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время спрос на отечественные авто до трёх лет сохранился на прежнем уровне.
Спрос на иномарки с пробегом увеличился в России на 34% в январе-феврале
  • Gettyimages.ru
  • © deepblue4you

Об этом сообщает «Российская газета».

На долю отечественных моделей приходится 21% от общего спроса на автомобили с пробегом в возрасте до трёх лет. Топ по востребованности возглавляют Lada Granta, Lada Vesta и Lada Largus.

Средняя цена отечественных автомобилей с пробегом в возрасте до трёх лет в январе-феврале 2023 года составила 995 тыс. рублей — на 15,8% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Средняя цена иномарок в возрасте до трёх лет за тот же период выросла в 1,5 раза.

Ранее портал Nation News сообщал, что рынок легковых автомобилей с пробегом в России в январе показал рост на 7%.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить