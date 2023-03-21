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Три российских ракетных корабля в Чёрном море провели учебные стрельбы по надводной цели

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Малые ракетные корабли в рамках учений провели артиллерийские стрельбы в море по надводной цели.
Три российских ракетных корабля в Чёрном море провели учебные стрельбы по надводной цели
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Об этом сообщили в пресс-службе Черноморского флота.

«МРК «Грайворон», «Вышний Волочёк» и «Ингушетия» совершили переход в назначенный район, обнаружили и уничтожили корабль противника», — говорится в сообщении.

Артиллерийские снаряды поразили корабельный морской щит-мишень, имитирующий вражеский корабль.

Ранее военнослужащие Тихоокеанского флота провели учения. Манёвры состоялись в заливе Петра Великого.

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