Три российских ракетных корабля в Чёрном море провели учебные стрельбы по надводной цели
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Об этом сообщили в пресс-службе Черноморского флота.
«МРК «Грайворон», «Вышний Волочёк» и «Ингушетия» совершили переход в назначенный район, обнаружили и уничтожили корабль противника», — говорится в сообщении.
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