Автоэксперт Савченко дал советы по борьбе с коррозией на автомобиле

Руководитель маркетплейса автозапчастей и аксессуаров ПЭК: MALL Кирилл Савченко рассказал, что делать, если на автомобиле после зимы появилась коррозия.

В разговоре с «Известиями» он посоветовал автовладельцам обратиться в сервисный центр и отремонтировать машину на начальной стадии повреждения.

Савченко также порекомендовал использовать дополнительную защиту и антикоррозийную обработку для более уязвимых частей автомобиля. Он отметил, что коррозия часто возникает на арках, капоте и вокруг лобового стекла из-за частых механических повреждений.

«Главное — вовремя заметить повреждение. После длительных поездок лучше проверять автомобиль на наличие сколов», — заключил эксперт.

Ранее автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с Inforeactor рассказал, какие методы могут использовать недобросовестные автосервисы.