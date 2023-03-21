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Автоэксперт Савченко дал советы по борьбе с коррозией на автомобиле

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Руководитель маркетплейса автозапчастей и аксессуаров ПЭК: MALL Кирилл Савченко рассказал, что делать, если на автомобиле после зимы появилась коррозия.
Автоэксперт Савченко дал советы по борьбе с коррозией на автомобиле
  • Gettyimages.ru

В разговоре с «Известиями» он посоветовал автовладельцам обратиться в сервисный центр и отремонтировать машину на начальной стадии повреждения.

Савченко также порекомендовал использовать дополнительную защиту и антикоррозийную обработку для более уязвимых частей автомобиля. Он отметил, что коррозия часто возникает на арках, капоте и вокруг лобового стекла из-за частых механических повреждений.

«Главное — вовремя заметить повреждение. После длительных поездок лучше проверять автомобиль на наличие сколов», — заключил эксперт.

Ранее автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с Inforeactor рассказал, какие методы могут использовать недобросовестные автосервисы.

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