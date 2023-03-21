В РСТ перечислили популярные направления для семейных путешествий на каникулах весной

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин назвал самые популярные направления для семейного отдыха на весенних каникулах.

«Уже вовсю на школьные каникулы бронируют юг России — Краснодарский край. Есть возможность не только авиа-, но и ж/д транспортом проехать, поэтому не только Сочи, но и Анапа, Геленджик», — рассказал он в беседе с URA.RU.

Барзыкин также отметил, что путешественники активно бронируют билеты в Санкт-Петербург, Карелию, в Москву и Подмосковье. Привлекательны также автобусные туры по Золотому кольцу.

Ранее сайт Nation News сообщал, что правительство России выделило 500 млн рублей в целях уменьшения стоимости пакетных туров по внутрироссийским направлениям в 2023—2024 годах.