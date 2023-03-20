В Ставропольском крае направили более 465 млн рублей на развитие сельских территорий
- РИА Новости
Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на управление пресс-службы и информационной политики губернатора и правительства региона.
«Комплексное развитие сельских территорий — одна из важнейших программ, от реализации которой зависит рост качества жизни наших земляков в сельской местности. Срыв сроков мероприятий программы недопустим», — заявил губернатор Владимир Владимиров.
Запланирована реализация 15 проектов в 12 округах. Также будут улучшены жилищные условия пяти многодетных семей, проживающих в сельской местности.
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