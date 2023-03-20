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В Тульской области рассказали о работе по ремонту региональных дорог

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Губернатор Тульской области Александр Дюмин заявил на еженедельном оперативном совещании, что в регионе выросло количество обращений от жителей, связанных с состоянием дорог.
В Тульской области рассказали о работе по ремонту региональных дорог
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Об этом сообщает Тульская служба новостей.

Министр транспорта и дорожного хозяйства области Родион Дудник со своей стороны отметил, что для проведения ремонтных работ сформировано 23 бригады. Также направлена специализированная техника.

С 1 января на дорогах регионального значения приведено в порядок более 5,5 тыс. кв. м покрытия. До 1 мая будет отремонтировано более 11,6 тыс. кв. м дорог.

Ранее НСН сообщала, что в Москве инвесторам выделят 26,5 га земли для строительства социальных объектов.

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