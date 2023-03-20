В Тульской области рассказали о работе по ремонту региональных дорог
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Об этом сообщает Тульская служба новостей.
Министр транспорта и дорожного хозяйства области Родион Дудник со своей стороны отметил, что для проведения ремонтных работ сформировано 23 бригады. Также направлена специализированная техника.
С 1 января на дорогах регионального значения приведено в порядок более 5,5 тыс. кв. м покрытия. До 1 мая будет отремонтировано более 11,6 тыс. кв. м дорог.
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