В Тульской области рассказали о работе по ремонту региональных дорог

Губернатор Тульской области Александр Дюмин заявил на еженедельном оперативном совещании, что в регионе выросло количество обращений от жителей, связанных с состоянием дорог.

Об этом сообщает Тульская служба новостей.

Министр транспорта и дорожного хозяйства области Родион Дудник со своей стороны отметил, что для проведения ремонтных работ сформировано 23 бригады. Также направлена специализированная техника.

С 1 января на дорогах регионального значения приведено в порядок более 5,5 тыс. кв. м покрытия. До 1 мая будет отремонтировано более 11,6 тыс. кв. м дорог.

Ранее НСН сообщала, что в Москве инвесторам выделят 26,5 га земли для строительства социальных объектов.