Автоэксперт Моржаретто ожидает снижения цен на китайские машины в России

Партнёр аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто прокомментировал ситуацию с ценами на китайские автомобили в России.

«Сейчас единственная страна, которая поставляет регулярно автомобили на российский рынок из-за рубежа, — это Китай. Причём поставляются не только готовые автомобили, в России уже собираются две модели, а на подходе ещё несколько», — заявил он в беседе с газетой «Взгляд».

Как отметил Моржаретто, китайские производители предлагают достаточно интересные машины, но пока лишь в сегменте от 2 млн рублей.

«Китайские производители на нашем рынке уже конкурируют между собой. Это приводит к тому, что цены мало того, что не повышаются, так ещё все компании готовы сейчас представлять личные скидки», — сказал эксперт.

Он добавил, что почти все машины из КНР не отстают от продукции тех компаний, которые покинули российский рынок.

Ранее, как сообщал Nation News, по данным «Автостата», в феврале 2023 года жители России приобрели электромобилей на 90% больше по сравнению с тем же месяцем 2022-го.