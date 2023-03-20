Продажи автомобилей в России выросли на 19% за неделю
- РИА Новости
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».
По данным экспертов, 77% от общего числа проданных автомобилей — легковые.
Доля грузовиков составила 13%, LCV и автобусы поделили оставшиеся 10%.
Продажи выросли во всех четырёх сегментах автотехники.
Ранее, как сообщал Nation News, по данным «Автостата», в феврале 2023 года жители России приобрели электромобилей на 90% больше по сравнению с тем же месяцем 2022-го.