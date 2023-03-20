Москва подписала контракт на поставку 1000 электробусов

Московские власти подписали контракт на поставку 1000 электробусов в 2023—2024 годах.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал мэра Сергея Собянина.

Столица закупает современный транспорт у ПАО «КамАЗ». В ближайшее время планируется заключить ещё один контракт на 200 электробусов.

Как отметил Собянин, в настоящее время в городе работает 1055 электробусов.

Ранее «Радио 1» со ссылкой на слова губернатора Московской области Андрея Воробьёва передавало, что в Подмосковье на маршруте №324 Бронницы — метро «Котельники» обновят автобусы.