В Ленобласти построят комплекс по обращению с ТКО

Российский экологический оператор (РЭО) вложит 2,98 млрд рублей в строительство комплекса по обращению с ТКО в Кингисеппском районе Ленинградской области.

Об этом сообщает телеканал «360».

«РЭО вложит в проект 2,98 млрд рублей в I квартале 2023 года. Общий объём инвестиций оценивается в 3,7 млрд рублей. Благодаря поддержке РЭО снижение тарифной нагрузки на население составит 779,5 млн рублей», — заявил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Также в регионе планируют построить экопромпарк до конца 2024 года. На его территории разместят объекты утилизации отходов.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области ликвидирована крупная несанкционированная свалка.