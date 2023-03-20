В Москве напомнили о регламенте по отключению отопления

Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков напомнил о регламенте по отключению отопления, который действует в городе.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«Есть регламентные сроки, есть чётко определённая система — если в течение пяти суток на улице температура среднесуточная будет +8 °С и выше, мы тогда отключаем отопление. Вот к этому критерию мы и относим все наши действия», — сказал Бирюков.

По его словам, власти ориентируются и на мнение горожан.

«Иногда и отступаем от этих правил в пользу пожеланий москвичей: иногда и вроде бы +8 °С и выше, а ещё и холодновато, или через несколько дней может наступить более холодный период», — отметил чиновник.

Он добавил, что осенне-зимний сезон в столице прошёл в штатном режиме.

Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева в ходе беседы в пресс-центре НСН анонсировала новый законопроект в сфере ЖКХ.