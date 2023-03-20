Автоэксперт Попов посоветовал обеспечить ротацию при хранении зимних шин

Автоэксперт Дмитрий Попов дал советы по хранению зимних шин.

В беседе с Inforeactor он отметил важность обеспечения ротации.

«Можно в виде бутерброда, ватрушку такую одну на одну сложить, но тогда надо хотя бы раз в две недели перекладывать нижнюю кладь наверх, то есть чтобы каждая по очереди деформировалась», — сказал Попов.

Как отметил эксперт, одно из неправильных решений — подвешивание шин на крюк, так как резина станет со временем провисать.

По словам эксперта, шины желательно хранить в сухих помещениях.

Ранее эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Максим Соколов в разговоре с «Известиями» рассказал, как подготовить автомобиль к весне.