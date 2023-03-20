РИА Новости: Госдума 21 марта рассмотрит проект о дактилоскопии добровольцев в СВО
Госдума 21 марта рассмотрит в первом чтении законопроект об обязательной дактилоскопии добровольцев, участвующих в спецоперации.
- РИА Новости
«Пленарное заседание 21 марта… Об обязательной дактилоскопии добровольцев СВО — первое чтение», — сказал собеседник РИА Новости.
Авторы проекта — главы комитетов по безопасности и обороне ГД Василий Пискарёв и Андрей Картаполов.
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