Экс-мэр Старого Оскола Сергиенко задержан по подозрению в получении взятки
Бывшего мэра Старого Оскола в Белгородской области Александра Сергиенко задержали по подозрению в получении крупной взятки.
- РИА Новости
Об этом РИА Новости сообщил источник в силовых структурах.
«Да, задержан», — сказал собеседник агентства.
Ранее Свердловский районный суд Белгорода на два месяца арестовал бывшего мэра города Антона Иванова по обвинению в получении взятки.
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