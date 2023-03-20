Экс-мэр Старого Оскола Сергиенко задержан по подозрению в получении взятки

Бывшего мэра Старого Оскола в Белгородской области Александра Сергиенко задержали по подозрению в получении крупной взятки.

Об этом РИА Новости сообщил источник в силовых структурах.

«Да, задержан», — сказал собеседник агентства.

Ранее Свердловский районный суд Белгорода на два месяца арестовал бывшего мэра города Антона Иванова по обвинению в получении взятки.