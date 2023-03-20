В РСТ спрогнозировали дальнейший рост спроса на поездки в Китай

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин выразил мнение, что спрос на поездки в Китай продолжит расти.

«Высокий спрос на поездки в Китай среди наших соотечественников — это только начало. Думаю, ближе к лету это всё будет организовано более логично. В частности, будут добавлены рейсы в Китай из российских регионов, различные чартерные программы», — сказал он в беседе с газетой «Известия».

Как отметил эксперт, в настоящее время большинство поездок из России в Китай связаны с деловыми и другими целями, но в ближайшем будущем станут преобладать туристические.

Со своей стороны, глава визового агентства Павел Агешин в беседе с сайтом «Москва 24» подтвердил спрос на деловые визы в КНР.

«Сейчас пользуется популярностью не только Китай, но и Япония, Корея, а также Таиланд, Индонезия, Сингапур. По шенгенским направлениям заявителей стало меньше, а Азия набирает обороты», — сообщил он.

Ранее сообщалось, что в России зафиксирован ажиотажный спрос на визы в Китай.