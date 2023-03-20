Воробьёв рассказал о восстановлении объектов в новых регионах
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
«У нас 100 тыс. человек в сфере ЖКХ. Всё, что касается новых территорий, — здесь, может быть, не все до конца знают, что мы также свою лепту внесли не только в прошлом году, но и продолжаем помощь, сотрудничество, работу с новыми территориями. Считаю это очень важным», — отметил Воробьёв.
Подмосковные специалисты помогают восстанавливать жилые дома, дороги, инфраструктуру.
Ранее интернет-газета «Взгляд» сообщала, что в медучреждениях ДНР и ЛНР начали работу 200 волонтёров «Молодой гвардии Единой России».