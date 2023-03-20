Узнать больше

Воробьёв рассказал о восстановлении объектов в новых регионах

Короткая ссылка
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что подмосковная команда ЖКХ участвует в работе по восстановлению инфраструктуры новых регионов России.
Воробьёв рассказал о восстановлении объектов в новых регионах
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«У нас 100 тыс. человек в сфере ЖКХ. Всё, что касается новых территорий, — здесь, может быть, не все до конца знают, что мы также свою лепту внесли не только в прошлом году, но и продолжаем помощь, сотрудничество, работу с новыми территориями. Считаю это очень важным», — отметил Воробьёв.

Подмосковные специалисты помогают восстанавливать жилые дома, дороги, инфраструктуру.

Ранее интернет-газета «Взгляд» сообщала, что в медучреждениях ДНР и ЛНР начали работу 200 волонтёров «Молодой гвардии Единой России».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить